Quando è la rabbia a prevalere

Dopo una giornata pesante si è più suscettibili alle critiche che ci vengono rivolte e ancora di più al rimprovero di chi ci è vicino. Verrebbe spontaneo in questi casi mandarsi al diavolo. Eppure non si può e non si deve perché…. non fa bene alla salute.

Nasce in queste circostanze uno sdegno interiore difficile da dominare. Risentimento, odio e collera rappresentano le sofferenze della mente e influiscono in modo negativo sul nostro stato di benessere. La rabbia comporta sempre dolore, malumore e insoddisfazione, è una debolezza della personalità e può diventare una malattia dell’anima. Esiste una rabbia negativa, malevola, che esprime disprezzo o desiderio di vendetta, ma poi non raggiunge niente di ciò che si vorrebbe ottenere e colpisce chi ne è posseduto più di quello contro cui è diretta.

La rabbia come uno sfogo improvviso scarica la tensione spesso su chi non ha colpa. È il momento in cui alziamo la voce e poco dopo ci scordiamo il come e il perché. C’è poi una collera che nasce per far valere le proprie ragioni, comunica coinvolgimento e per la quale ogni tanto si può perdere anche il controllo, bruciare inutilmente energie, affogare nella infelicità.

La rabbia positiva è quella che ci aiuta a reagire ed a uscire dai guai, a difendere noi stessi. E’ una energia che nella vita di tutti i giorni ci fa lottare per vincere l’ostacolo che ci impedisce di realizzare un bisogno e un desiderio: scatta quando ci sentiamo defraudati di qualcosa o quando non accettiamo l’ingiustizia e la arroganza di qualcuno. Senza questo rancore non avremmo la forza necessaria per affermare i nostri valori e far valere i nostri diritti.

Romano Battaglia, giornalista, scrittore e poeta, volto notissimo della Rai, scriveva: "Nella vita ci sono giorni pieni di vento e pieni di rabbia, ci sono giorni pieni di pioggia e pieni di dolore, ci sono giorni pieni di lacrime; ma poi ci sono giorni pieni di amore che ci danno il coraggio di andare avanti per tutti gli altri giorni".