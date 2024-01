Pullman di At distrutto dalle fiamme. L’autista salva i quindici passeggeri

Fuoco, ieri pomeriggio intorno alle 18,30, su un bus in servizio sulla linea 319, che collega Firenze con Borgo San Lorenzo. Le fiamme, spiega in una nota Autolinee Toscane, si sono sviluppate mentre il mezzo, di solito scelto dai pendolari della val di Mugnone e mugellani per rientrare a casa dal lavoro, stava percorrendo la via Faentina, all’altezza della località di Querciola. L’incendio è scoppiato dalla parte posteriore del pullman e la conducente, appena visto il fumo, seguito un attimo dopo dalle fiamme sempre più intense, ha interrotto la corsa e ha fatto scendere e allontanare i quindici passeggeri a bordo portandoli a distanza di sicurezza.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale di via La Farina, con una squadra e due automezzi di cui un’autobotte. Le operazioni di spegnimento sono state portate a termine nel giro di una mezz’ora, per poi procedere con il raffreddamento dei resti del mezzo. Ultimata la bonifica, la carcassa è stata presa in carico per la rimozione dai tecnici di Autolinee Toscane. Presente anche la polizia municipale fiesolana per chiudere la strada e gestire la viabilità, oltre ad alcune ambulanze del 118, allertate dalla centrale di Firenze Soccorso applicando la normale procedura di prevenzione in caso di emergenze che vedano coinvolti i mezzi di trasporto pubblici, anche se non si registrano feriti. La presenza dei soccorritori, peraltro, è indicata per l’assistenza diretta ai viaggiatori che si sono comunque presi un considerevole spavento. "La prima ipotesi è che l’incendio al mezzo, che sconta un’anzianità di 24 anni, sia partito a causa di un problema tecnico al sistema di riscaldamento. Ma, come è da prassi e procedura dell’azienda, sarà ricostruita la dinamica, fatti controlli e verifiche per analizzare in modo puntuale l’accaduto": spiega ancora At, che conclude, ritardi a parte: "Il servizio sulla linea non ha subito ripercussioni per i passeggeri e, subito dopo il fatto, è stato attivato un bus sostitutivo a garanzia della conclusione della corsa".