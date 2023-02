Pulizia strade, nuova raffica di multe (40) stavolta in viale dei Mille

Ricordare il lavaggio auto nella propria zona sembra essere diventato un problema ricorrente per i fiorentini. Dopo la strage di rimozioni, ben 34, e di multe, oltre 190 in via del Campofiore meno di 48 ore fa, ieri sera la stessa sorte è toccata a chi ha parcheggiato in viale dei Mille. In questo caso non ci sono state rimozioni delle auto, ma la polizia municipale ha provveduto a sanzionare almeno una quarantina di auto e una decina di motorini.

Il problema è sempre lo stesso, nonostante la regolare presenza dei cartelli con l’orario e la cadenza della pulizia delle strade, i residenti ’dimenticano’ di non parcheggiare nelle strade indicate. La verità è che sperano, come spesso accade, che la polizia municipale non possa intervenire al fianco di Alia e le multe, di conseguenza, non arrivino. Anche perchè la cadenza della pulizia stradale è mensile e dopo due o tre interventi di Alia senza vigili i cittadini ’dimenticano’ e, con scarso senso civico, non lasciano libere le strade per consentire anche la necessaria pulizia delle caditoie.