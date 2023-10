Pugno a un’anziana per rubarle la collana

Firenze, 2 ottobre 2023 – Era fine agosto quando tirò un pugno a una anziana per strapparle la collana d’oro. Adesso, il delinquente è stato arrestato dai carabinieri. Il 37enne, albanese, si trova a Sollicciano con l'accusa di rapina e furto con strappo.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe anche messo a segno tre scippi, sempre a Firenze, tra il 28 e 30 agosto, usando la stessa tecnica. Grazie alle telecamere di videosorveglianza del Comune e alle testimonianze gli investigatori hanno ricostruito che il 37enne si avvicinava alle vittime in sella alla bicicletta, fingeva di perdere l'equilibrio e, con la scusa di aggrapparsi ai malcapitati, riusciva, con mosse fulminee, a strappare oggetti di valore come collanine in oro e portafogli.