Ruba la borsa dall’auto e poi scappa a piedi

Ancora microcriminalità a Grosseto. Dopo lo scippo avvenuto qualche giorno fa nella zona delle Regioni, l’ultimo fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì, all’uscita della scuola dell’infanzia Sant’Anna che si trova vicino alla zona della stazione ferroviaria. Una donna, da quello che ha raccontato, era appena salita in auto per ripartire verso casa insieme alla nipotina che era appena uscita da scuola, quando si è accorta che la borsa, lasciata sul sedile del passeggero, era stata appena presa da un uomo. La macchina infatti era ferma e l’uomo ha aperto lo sportello, con un’azione fulminea, ha arraffato la borsa ed è scappato verso la stazione facendo perdere le proprie tracce. A rincorrerlo sono stati alcuni passanti che hanno visto la scena ma quel ragazzo era troppo veloce e non sono riusciti a raggiungerlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato le indagini.