Pubblica Assistenza, magazzino perduto

di Pier Francesco Nesti CALENZANO Ha la voce rotta dall’emozione Andrea Grappolini. Il presidente della Pubblica Assistenza racconta la giornata di venerdì quasi con le lacrime agli occhi. E descrive i danni subiti dalla sede dell’associazione, suddivisa fra via della Fogliaia, quella operativa, e piazza della Costituzione, quella legale, con una sensazione di "impotenza".

E aggiunge: "Tutto quello che c’era nel magazzino, dai presidi sanitari alle carrozzine, è rimasto sott’acqua". Impossibile quantificare i danni. Anche se i volontari della Pubblica, che Grappolini ringrazia "di cuore", hanno già ripulito tutto. Quaranta almeno i centimetri d’acqua che hanno colpito via della Fogliaia, un metro e mezzo quello che ha invaso piazza della Costituzione, dove appunto c’è il magazzino. "Venerdì mattina – racconta – è iniziato presto a piovere forte e poco dopo l’acqua, a causa delle fogne che non ricevevano più, ha cominciato a salire dovunque, entrando nei dormitori, negli uffici, nel magazzino. Due computer sono andati persi, altri due siamo riusciti a recuperarli". Impotenza e amarezza, dettata anche dal fatto di ritrovarsi da soccorritori a essere soccorsi: "Dobbiamo ringraziare la Protezione civile di Prato che ci ha dato una grande mano".

Insomma, è stata una prima volta, quella della piena, che Grappolini non dimenticherà mai. Presidente dal 2022, insieme ai suoi volontari, ha dovuto fare i conti con Marina e Garille, troppi entrambi insieme: "In alcuni momenti ci siamo sentiti quasi inutili, più acqua buttavamo fuori e più ne entrava". E che gli ultimi giorni siano stati drammatici per Calenzano, lo dimostrano anche i tanti interventi, a partire dalle strade interrotte. Critica in particolare la situazione in località Signorina, dove sono in corso interventi urgenti per ripristinare il collegamento a un gruppo di abitazioni rimaste isolate. Colpite anche la biblioteca Civica, la palestra della scuola di Settimello e la palestra del polo scolastico Mascagni: domani, però, le scuole saranno aperte. Il Coc comunale è attivo da venerdì e tutta la macchina della protezione civile, dei soccorsi e delle forze dell’ordine è al lavoro. Attivato anche il numero 0558833400 per chiedere il supporto dei volontari, alcuni cittadini si sono già resi disponibili.