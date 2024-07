Pubblica Assistenza. Le donazioni per il nuovo mezzo

Un Ford Custom nove posti con pedana di sollevamento: è il nuovo mezzo inaugurato dalla Pubblica Assistenza e diventato realtà grazie alla generosità degli sponsor che hanno aderito alla campagna lanciata dall’associazione insieme a ‘Eventi sociali srl’, che dal 2014 a oggi ha realizzato novanta mezzi nella nostra regione. "L’alluvione – ha detto il presidente della Pubblica assistenza, Settimo Lipani – ci ha tagliato le gambe, abbiamo perso undici mezzi. Vogliamo ripartire da qui, insieme a tutti i nostri volontari, che ringrazio di cuore, sono loro che consentono di mandare avanti la nostra attività". Presente anche la consigliera Ivana Fiorita (Sì parco No aeroporto), che ha voluto sottolineare come "l’associazione campigiana riesca a prendersi cura di tutte le famiglie del territorio nonostante le difficoltà legate al periodo dell’alluvione e che ancora non è stato superato del tutto".

Pier Francesco Nesti