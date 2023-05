Psicodramma traffico Incidenti e cantieri Una mattinata da incubo Esplode il caso politico

Una mattinata di caos. Ieri a Firenze il traffico è andato in tilt, proprio nell’orario di punta. Tre incidenti, di cui due in viale Strozzi. Risultato? Code e grandi disagi. Il primo incidente si è verificato intorno alle 7.30, in viale Strozzi, all’altezza di via Valfonda: coinvolte due auto, all’interno di una delle queali c’era una donna incinta. Per fortuna nessuna ripercussione dal punto di vista della salute, ma le code ci sono state, eccome: si sono verificati rallentamenti sia sulla direttrice verso il centro che da viale Talenti.

Per non farsi mancare nulla, verso le 10, il secondo incidente: sempre in viale Strozzi, stavolta all’altezza di via Ridolfi. Un’auto ha sbattuto contro il cordolo, andando ulteriormente a complicare la situazione. Se a questo si aggiungono i cantieri per la tramvia, il fatto che appunto a quell’ora la viabilità cittadina è normalmente sotto sforzo, gli interventi urgenti sui sottoservizi come in via San Giuseppe e in lungarno Diaz con scavi di Toscana Energia per fughe di gas, si capiscono i perché di una mattinata da incubo.

Disagi e disagi. Pure nell’area di Campo di Marte. Anche qui diverse coincidenze: i provvedimenti di circolazione per la semifinale di Conference tra Fiorentina e Basilea e un incidente – quando ancora la situazione-stadio era tranquilla, erano le 9.30 – in via Carnesecchi, all’altezza di piazza San Gervasio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un bus, un’auto e un ciclomotore. Partito come codice rosso è stato poi declassato a giallo.

Ore complicate e chi ha avuto l’idea di prendere la macchina per andare a lavoro è arrivato alla scrivania stressato più che mai.

In questo quadro non sono mancate le polemiche politiche. Forse, per un attimo, i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, hanno pensato di non commentare. Solo un attimo perché è accaduto il contrario e d’altronde Palagi era stato tirato in ballo dal sindaco Dario Nardella sulla questione delle manifestazioni sui viali e quindi non è riuscito proprio a contenersi:

"Oggi ci sono stati problemi di traffico in città – hanno affermato Palagi e Bundu -. Ma non c’era nessun corteo, a quanto ci risulta. Così come non ci pare che avvengano manifestazioni ogni mattina dalle parti del Viadotto dell’Indiano. Ma se al sindaco serve un capro espiatorio, non ci sottrarremo". Il capogruppo di Fdi Alessandro Draghi – mentre si incatenava davanti al comando della polizia municipale di Porta al Prato – non ha potuto fare a meno di notare che "a Firenze, senza una goccia di pioggia, il traffico è paralizzato comunque", che "la città non è pronta ai nuovi cantieri della tramvia" e infince che "non sarà nemmeno il blocco dei diesel Euro 5 sul viale Gramsci da giugno a diminuire il flusso di autoveicoli".

Niccolò Gramigni