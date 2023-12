Proverbi e stornelli. Cecchini sbarca in radio : "Un omaggio al vernacolo"

S’intitola ‘La Chiacchiera’ il nuovo programma radiofonico culturale umoristico ideato da Alessandro Cecchini, in arte ‘Il Cecco’ della compagnia teatrale La Divina Toscana. Un cocktail di comicità toscana in omaggio al vernacolo fiorentino con proverbi, cabaret, stornelli fiorentini e storia del teatro in chiave scherzosa. Va in onda tutti i mercoledì alle 15 e 40 e venerdì alle 19 su Radio Italia 5, la radio del centro Italia, in Fm in tutta la Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, ascoltabile anche su app e radioitalia5.it.

Alessandro, come nasce l’idea di questo format?

"Dalla voglia di creare un programma radiofonico, culturale e umoristico, sulla tradizione e sulla parlata fiorentina, incentrato su proverbi e modi di dire più o meno famosi. I conduttori della trasmissione siamo io ed Emanuele Batelli, in arte Cecco & Baracca, conosciuti come i continuatori della comicità e del teatro toscano".

Che cosa proponete agli ascoltatori?

"Ogni puntata è composta da 10 proverbi interpretati dalla voce di Sergio Forconi che noi commentiamo e spieghiamo con ironia, risalendone all’origine e al significato. Il nostro duo comico Cecco & Baracca è risultato vincitore del trofeo ‘Aria Fresca’ nel 2002 e del contest Andrea Cambi nel 2022, manifestazione dedicata alla comicità toscana in omaggio al grande comico scomparso. Insieme alla nostra compagnia teatrale La Divina Toscana tramandiamo la tradizione del teatro toscano. Eredi artistici musicali di Riccardo Marasco, arricchiamo ogni puntata della ‘Chiacchiera’ con un nostro stornello fiorentino e con brevi pillole di cabaret in vernacolo".

Qual è l’obiettivo di questa trasmissione?

"Divertire gli ascoltatori con sketch e battute, ma anche tramandare ai più giovani la cultura delle nostre origini e del folklore teatrale. Infatti in ogni puntata fa da sipario anche una piccola rubrica sulla storia del teatro fiorentino. ‘La Chiacchiera’ è dunque un cocktail di proverbi, musica, cabaret e storia".

‘La Chiacchiera’ potrà calcare in futuro anche il palcoscenico?

"È tra i nostri progetti. Sarà presto anche uno spettacolo teatrale interpretato sempre da Cecco & Baracca, dove ogni proverbio sarà rappresentato con uno sketch comico".

Alessandro Cecchini, classe 1979, ha sempre avuto la passione per lo spettacolo, una passione che l’ha accompagnato nella sua crescita, organizzando spettacoli con i burattini.

La sua avventura nello spettacolo inizia nel 2000 dove insieme ad Emanuele Batello crea il duo comico ’Cecco e Baracca’.

Ha, inoltre , una scuola di comicità al teatro Gorinello di Campi Bisenzio, al Kantiere a Firenze, e al teatro San Martino di Sesto Fiorentino dove insegna ad adulti e bambini il teatro comico e l’improvvisazione teatrale col sapore toscano e fiorentino.