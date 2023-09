Provate il vostro sport ideale a Campi: Prosport City oggi

Quinta edizione oggi per "Prosport city", la festa dello sport campigiano, una giornata che consentirà alle associazioni sportive del territorio di mettersi in vetrina e far provare le attività a tutti. L’appuntamento, organizzato dalla Polisportiva 2M con il contributo del Comune, è fra piazza Dante e piazza Fra’ Ristoro, dalle 11 alle 19, con un format che alterna prove a esibizioni. I numeri di quest’anno sono da record: 31 le associazioni sportive presenti e 18 le discipline da provare. "Ogni anno - spiegano dalla Polisportiva 2M - cerchiamo di migliorarci e dare importanza all’associazionismo sportivo, che è per noi elemento cardine per la crescita dei nostri bambini e ragazzi".

"Sono orgoglioso che il Comune – ha detto Davide Baldazzi, assessore allo Sport – organizzi una manifestazione del genere. L’obiettivo è di avvicinare sempre più giovani allo sport, che è elemento di partecipazione sociale, prevenzione e inclusione".