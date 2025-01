San Frediano, i cittadini scrivono al questore e al prefetto: “Non ci sentiamo al sicuro”

Firenze, 29 gennaio 2025 – Una lettera al prefetto e al questore di Firenze per chiedere interventi di contrasto al fenomeno delle spaccate che sta prendendo piede a San Frediano e in particolare nei dintorni dell'area ex Gasometro. A inviarla nei prossimi giorni sarà 'Voci dal Gasometro’, la community di residenti nata da qualche settimana, dopo l'ultimo furto avvenuto ai danni del locale Schiacciavino di via Pisana.

"Prima di questo episodio - ricordano da 'Voci dal Gasometro' - negli ultimi mesi ci sono state spaccate al bar Francesconi e Generazioni sportive. A ciò si aggiungono i furti con finestrini infranti nelle auto sul lungarno Santa Rosa e una serie di piccoli vandalismi che purtroppo interessano tutto il quartiere. Sono fenomeni che stanno destando una crescente preoccupazione tra residenti e commercianti".

I firmatari si dichiarano preoccupati soprattutto per "l'apparente senso di impunità che circonda questi episodi, oltre alla percezione di insicurezza che sta inevitabilmente crescendo tra i cittadini. Apprezziamo l'impegno dell'amministrazione comunale, a partire dall'installazione dell'illuminazione provvisoria al Gasometro, ma è evidente che queste iniziative, pur importanti, non bastano. Serve un piano più ampio e condiviso, che coinvolga le istituzioni, le forze dell'ordine e la comunità locale".

L'associazione lancia un appello anche ai cittadini: "È fondamentale segnalare episodi sospetti, partecipare attivamente e dimostrare che questo quartiere è vivo. San Frediano è sempre stato un esempio di partecipazione civica: non sarà sopraffatto da fenomeni che minano la sua identità e vivibilità".