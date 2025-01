Furto ‘da maestri’ in gioielleria. Presi ori e diamanti con una forcina

FIRENZEIn tre dentro la gioielleria, si fingono clienti ma sono ladri che “mettono in mezzo“ la commessa e fuggono con preziosi per un valore di circa 7mila euro.

E’ successo sabato in una gioielleria di via della Vigna Nuova. Le volanti della polizia stanno ricercando gli autori, probabilmente una “banda“ che potrebbe agire secondo un protocollo collaudato e con quel metodo potrebbe aver mietuto altre vittime in città.

Secondo quanto ricostruito, attorno alle quattro del pomeriggio nell’oreficeria sono entrate due persone, mentre la commessa, una 29enne, si trovava in negozio impegnata con un’altra acquirente.

Uno dei due soggetti - erano tutti uomini - ha iniziato a conversare con lei in quanto si mostrava interessato all’acquisto di un ciondolo in oro.

Il ’compare’ si è invece frapposto fra l’altra cliente e la commessa, probabilmente per offuscarne la visuale.

Perché a quel punto, sempre secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura, nella gioielleria di via della Vigna Nuova è entrata una terza persona il quale si è avvicinato alla vetrina del negozio ed è riuscito ad arraffare due collane, un paio di orecchini e un anello, tutti oggetti impreziositi dai diamanti.

Ma come ha fatto ad aprire lo sportello che protegge, anche dall’interno, la vetrina?

Dalla visione delle telecamere interne della gioielleria, gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo è stata ripreso mentre armeggiava alla serratura della vetrina con una forcina.

Scaltri e pure abili, dunque. Il terzo soggetto, forse per dare tempo agli altri di allontanarsi, ha pagato il ciondolo in oro a cui si era interessato e si è allontanato verso piazza della Repubblica.

Gli altri due, invece, si erano già dileguati prima che la commessa si rendesse conto del furto subito.

Quando la polizia è intervenuta, i tre non erano più nei paraggi.