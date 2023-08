Firenze, protesta in Santa Croce: "Camion per la raccolta dei rifiuti parcheggiati davanti alla basilica"

Firenze, 21 agosto 2023 – Arrivi a Firenze dall’altra parte del globo, finalmente quella vacanza che hai tanto aspettato per riempirti gli occhi di infinita bellezza, pregusti scatti bellissimi da condividere sui tuoi social, da conservare come ricordo di quella città magica che finalmente puoi visitare. Il Duomo, Ponte Vecchio, gli Uffizi, il David; poi arrivi là dove riposano a gloriosa memoria le spoglie di Michelangiolo, che quel David l’ha scolpito con le proprie mani, sepolto insieme ad altri celeberrimi geni: Galileo, Foscolo, Alfieri… Stai per sbucare da via dell’Anguillara, intravedi la sagoma di quella meravigliosa basilica, prepari la macchina fotografica. Ma ti accorgi che c’è qualcosa davanti a rovinare tutto: un paio di giganteschi camion pieni di spazzatura.

È il viaggio del turista che racconta Paolo, fiorentino per lavoro spesso in Santa Croce, e che di visitatori ne vede arrivare a frotte, delusi, ogni giorno. Non un singolo episodio sfortunato, ma una scena che si ripete spesso, tra mugugni e delusioni dai cinque continenti.

“La mattina capita spesso che qualche autista di Alia si fermi lasciando parcheggiato lì, proprio di fronte alla basilica, a volte anche un quarto d’ora e più – spiega –. Con una piazza tanto grande e angoli che rimarrebbero più marginali, fuori dalle fotografie, proprio lì in bellavista. È una scena che spezza il cuore, immaginiamo chi ha fatto ore di viaggio per vedere e fotografare Santa Croce. È questa l’immagine che vogliamo dare di Firenze? Ma non è solo una questione di decoro, bensì anche di rispetto. Il personale di Alia dovrebbe essere sensibilizzato a parcheggiare in posti più adeguati”.

“L’altro giorno – conclude con una battuta in pieno spirito fiorentino – Un turista provava a fotografare da ogni angolo per evitare di inquadrare quei camion. Mi sono avvicinato e gli ho detto: ‘we have very beautiful trucks in Florence, right?’. E lui si è messo a ridere, scuotendo la testa sconsolato”.