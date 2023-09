Protesta in Comune a Firenze contro il blocco degli Euro 5

Firenze, 4 settembre 2023 – Protesta in Consiglio comunale contro l'introduzione del blocco ai diesel Euro 5 deciso dall'amministrazione comunale tra la Fortezza e viale Giovine Italia per abbattere lo smog.

Una quindicina di fiorentini del movimento "Aria nuova per Firenze" si sono ritrovati nel Salone de' Dugento per contestare la misura.

Un momento del dialogo con l'assessore all'Ambiente (New Press Photo)

"Lo stop ai diesel non lo accettiamo, molti di noi sono operai, disoccupati, monoreddito e non abbiamo la possibilità di cambiare auto - la loro denuncia - Il provvedimento è assolutamente incostituzionale e chiamo all'amministrazione di cancellarlo. Non ci fermeremo qui, faremo altre manifestazioni e ci faremo sentire".

Il gruppo ha poi avuto un colloquio con l'assessore all'Ambiente Andrea Giorgio che ha cercato di spiegare loro i motivi della misura.