Prossima al battesimo la K bike . Trekking accessibile anche a Firenze

Vuoi fare una girata off road su due ruote, ecosostenibile, in compagnia, ma hai difficoltà a camminare? Adesso puoi, con la Kbike! La Kbike è un mezzo sportivo che ti permette di percorrere sentieri fuoristrada - da strade bianche a percorsi di montagna - anche se hai impedimenti motori gravi. Con la Kbike sono state realizzate diverse esperienze: il cammino da Lucca a Santiago, grazie all’associazione lucchese Sentieri di Felicità, trail sulle Alpi, visite di parchi e giardini e il CAI in alcune regioni sta segnando i percorsi adatti. La prima Kbike a Firenze è stata acquistata da pochissimo tempo grazie all’Associazione Libero Accesso. Abbiamo chiamato l’Associazione e intervistato Veronica: Come è fatta esattamente la Kbike? Si tratta di una sedia su doppia ruota, con forcelle ammortizzate, un mezzo sportivo ma anche comodo e sicuro. Viene trainata e spinta da due persone. Altre due in genere seguono ai lati. Quando potremo vedere la Kbike all’opera? La nostra Kbike verrà inaugurata il prossimo 20 Aprile al Giardino Bardini. Siete tutti invitati! Sarà un’occasione per godere del panorama di Firenze e dello splendido glicine fiorito. Terra e ghiaia e i vari dislivelli dimostreranno il valore del mezzo ai fini della fruibilità delle risorse di valore sociale, culturale e naturalistico del nostro territorio. Come si fa ad acquistare la Kbike e quanto costa? La Kbike è prodotta da un’azienda italiana che si chiama Offcarr, costa varie migliaia di euro. La nostra è stata acquistata grazie alla collaborazione con il "Cuore si scioglie", le Coop di Bagno a Ripoli e Gavinana e il Gruppo Trekking di Bagno a Ripoli. La vostra Kbike può essere utilizzata anche da altri enti, come per esempio dalle scuole in occasioni di gite e uscite didattiche? Sì certo. La Kbike può essere noleggiata attraverso la nostra associazione. Grazie agli ausili che abbiamo acquistato, è utilizzabile sia da adulti che da bambini. Inoltre può essere riposta tranquillamente nel portabagagli degli autobus. L’equipaggio di guida lo organizzate voi? E’ possibile richiedere l’intervento di un nostro equipaggio, ma Libero Accesso insieme a Sentieri di Felicità si occupa anche di organizzare corsi di formazione gratuiti proprio per formare altro personale (il primo è stato fatto di recente a Gavinana). In Italia esistono altre Kbike? Sì, ce ne sono alcune in diverse regioni. Questa è la prima sul territorio fiorentino. Ci auguriamo che l’uso della Kbike si diffonda sempre più. Insieme senza ultimi nessuno ci fermerà! Concludiamo augurando tanti passi felici a tutti.