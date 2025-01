Pronto soccorso in emergenza. Dodici letti in più

L’emergenza letti a Pisa non poteva più attendere. Dodici posti letto in più al Pronto soccorso di Cisanello, recuperati da altri reparti, in via emergenziale, per provare a contenere i disagi di questi ultimi giorni. A dare l’annuncio, dopo aver ottenuto conferma dall’Azienda ospedaliera universitaria pisana, sono le Misericordie, che intendono rassicurare pazienti e operatori del servizio di emergenza urgenza sulla situazione del Pronto soccorso.

Dopo le segnalazioni e le denunce dei sindacati, il sopralluogo del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci al culmine di una settimana caratterizzata da pesanti disagi e picchi di sovraffollamento con le barelle nei corridoi, iniziano a vedersi i primi effetti del piano attivato dalla direzione generale dell’Aoup, con cui si sono adottate una serie di azioni mirate a velocizzare il turnover dei posti letto dalle degenze di area medica, in modo da regimentare i vari flussi. Flussi che, comunque, complice il fine settimana, si mantengono elevati. Se si attenua il numero degli accessi, infatti, è sempre alto il numero di pazienti che stazionano in barella in attesa di essere ricoverati. "Nonostante le lunghe attese per i codici minori – spiegava una nota dell’Aoup – , tutti i pazienti presi in carico, anche se collocati sui letti o sulle barelle, sono monitorati dal personale sanitario medico-infermieristico h24, con rivalutazioni a intervalli regolari".