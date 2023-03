"Pronti al ritorno dei grandi team"

di Manuela Plastina

Reggello torna a candidarsi come luogo di ritiro delle grandi squadre, così come è già avvenuto ai tempi della Fiorentina di Batistuta e del Napoli di Maradona. "Adesso abbiamo un polo sportivo di eccellenza – ha detto il sindaco Piero Giunti tagliando il nastro del rinnovato stadio e della nuova pista di atletica leggera –. Con il palazzetto per il basket, la piscina e i campi da tennis, abbiamo un centro sportivo di grande rilievo per ampliare l’offerta sia per i nostri cittadini, che per organizzare e ospitare manifestazioni di federazioni sportive e magari anche per il ritiro dei grandi club".

Il cantiere iniziato nel dicembre 2021, ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Tommaso Batignani, è stato finanziato per lo più dal bando "Sport e periferie" e ha permesso anche di abbattere le barriere architettoniche e rifare spogliatoi e servizi.

"Sport è amicizia, solidarietà, e rispetto delle regole: nostro dovere è valorizzarlo", sottolinea l’assessore Priscilla Del Sala. Per Gianni Taccetti, delegato Coni, "tenere insieme i giovani in ambienti belli come questo è importante per la comunità e per l’associazionismo".

Cristiano Benucci, consigliere regionale e ex sindaco di Reggello, ha ringraziato le società sportive di zona, come il Gruppo podisti Reggello e la S.S.D. Resco Reggello 1909: "Da 100 anni presidia questo luogo e insegna lo sport a tanti ragazzi. È grazie anche al loro impegno se questi impianti sportivi sono animati da tante iniziative e persone".