Ballottaggio di Firenze, dall’aeroporto alla tramvia: i programmi di Schmidt e Funaro a confronto

Firenze, 15 giugno 2024 – Due programmi a confronto. E due visioni della città sì distanti tra loro ma che su alcuni punti collimano. Abbiamo messo insieme 14 temi chiedendo alla candidata sindaco del centrosinistra Sara Funaro e a quello del centrodestra Eike Schmidt di esprimersi in maniera ’secca’, con un sì o con un no.

Aeroporto: sull’ampliamento del Vespucci con la realizzazione della pista obliqua, entrambi i contendenti si sono detti favorevoli. E d’altronde non ne hanno mai fatto mistero. Per rilanciare l’economia fiorentina c’è bisogno di adeguare le infrastrutture. Ma il nuovo tracciato servirà anche ad evitare il sorvolo degli aerei sulla testa dei residenti di Brozzi, Peretola e Quaracchi. "Con la massima urgenza va portata avanti la costruzione della nuova pista dell’aeroporto, spostandone l’asse", afferma l’ex direttore degli Uffizi. "Sull’aeroporto la mia posizione a favore della nuova pista è chiara da sempre, per vari motivi: con la nuova pista migliora la vivibilità dei cittadini che devono poter essere liberi dai sorvoli a bassa quota, e avremo un aeroporto più funzionale alle esigenze dell’economia e del lavoro", l’idea della delfina di Nardella.

Anche sulla Tav , Funaro e Schmidt non hanno dubbi: per entrambi si tratta di una infrastruttura utile e quindi avanti con i lavori per l’Alta Velocità e la stazione Foster.

Multiutility e quotazione in Borsa. Come ha confermato in tutti i dibattiti, Sara Funaro intende andare avanti con l’operazione perché permette una riorganizzazione importante a tariffe più basse. Eike Schmidt, invece, su questo punto non ha una posizione definita. Il portabandiera del centrodestra però lancia l’allarme e teme che in caso di profitti possa essere venduta e privatizzata. Per questo, se diventasse sindaco bloccherebbe l’operazione di Piazza Affari.

Delibera Nardella contro l’aumentod egli Airbnb in centro. Su questo tema Funaro è decisa a portare avanti l’atto voluto fortemente dal sindaco uscente che blocca la nascita di altri affittacamere nel centro storico, sulla stregua di ciò che ha fatto Parigi, così da favorire il ritorno della residenza nell’area Unesco. Schmidt invece dice "no alle demonizzazioni, non sono loro che generano l’overtourism, anche perché chi pernotta in appartamento si trattiene in media più a lungo che in hotel".

Alloggi Erp da ristrutturare con fondi comunali ed emergenza abitativa. Funaro propone un piano per garantire una casa accessibile a 12mila persona con interventi diretti del Comune e promette di investire risorse per 1.500 case popolari da ristrutturare in 5 anni. Per Schmidt occorre mettere in bilancio ogni anno risorse ordinarie per non aumentare lo stock di appartamenti sfitti. Per ristrutturare 300 appartamenti occorrono oltre 8 milioni di euro, 3 milioni dei quali possono essere coperti da risorse della Regione, dal monte canoni dell’erp e dalla monetizzazione prevista nel nuovo POC.

Sullo Scudo Verde si registra una posizione non definita di Funaro e una posizione assolutamente contraria di Schmidt. La prima rassicura i fiorentini affermando che non ci sarà alcuna tariffa fino al 2026 e che i varchi serviranno per monitorare gli ingressi in città soprattutto dei mezzi inquinanti e dei bus turistici che però dovranno rimanere ai confini della città. Per il suo competitor questo strumento non risolve i problemi di inquinamento e dal punto di vista ecologico è irrilevante, ma serve solo a far cassa sulle spalle dei cittadini.

Probabilmente, l’argomento che più in queste settimane di campagna elettorale ha tenuto banco è quello sui progetti delle tramvie . Funaro assicura: "Vado avanti. Ci sono finanziamenti e tempi da rispettare". Secco il no di Schmidt ad alcune tratte. "Revisione sostanziale del progetto, volta in particolar modo a modernizzare i tratti già costruiti, abbattendo i pali di metallo e sostituendo l’alimentazione dall’alto con quella dal basso o a batteria".

Sull’ipotesi di aumentare le licenze dei taxi , Funaro non ha una posizione definita, contrario Schmidt. "Concentrarsi su provvedimenti come la doppia guida", spiega la prima. "Se si migliora la vibilità non servono altre auto", risponde il secondo.

Infine il verde . Entrambi i candidati promettono di impegnarsi su questo punto. "Ci vogliono più alberi, per un’aria più pulita e per abbattere le isole di calore. Ne pianteremo 50mila", l’obiettivo della candidata di centrosinistra. Schmidt è sulla stessa lunghezza d’onda: "Bisogna piantare migliaia di nuovi alberi in tutta la città per contrastare l’inquinamento e mitigare l’effetto del riscaldamento globale che anche a livello cittadino stiamo sperimentando in questi anni".