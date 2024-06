Ballottaggio, Saccardi esce allo scoperto: “Voterò per Funaro”

Firenze, 14 giugno 2024 – Italia Viva non dà indicazioni precise di voto a Firenze sul ballottaggio tra Sara Funaro (centrosinistra) e Eike Schmidt (centrodestra). In una nota si lascia “liberi di fare le proprie valutazioni”. Valutazioni che la candidata di Iv Stefania Saccardi esterna subito. E in molto molto chiaro: "Io andrò a votare e voterò per Funaro", dice.

"Il campo in cui giocavo non è mai stato in discussione, è quello del centrosinistra", aggiunge ricordando anche che per tutta la campagna elettorale lo slogan era quello del “cambiare squadra ma senza cambiare campo”. Nei giorni scorsi Saccardi aveva detto, a proposito dell'esito del primo turno e del 7,3% di voti di Iv, che “la polarizzazione e il vento di destra ci hanno penalizzati”. Poi Saccardi aveva spiegato, sul ballottaggio, che “ci si sposa in due”. Ora il matrimonio è cosa fatta.

“Apprezzo che Stefania, che si è sempre dichiarata di centrosinistra, coerentemente con la sua storia e i suoi valori, abbia dichiarato pubblicamente di sostenere la mia candidatura al secondo turno e la ringrazio per questo”, dice Sara Funaro in una nota.