Stadio Franchi, Funaro: “Se sarò sindaco porterò avanti i lavori e instaurerò un dialogo costruttivo con la Fiorentina” A pochi giorni dal ballottaggio, la candidata del centrosinistra ha sottolineato: “L’amministrazione ha messo in campo risorse importanti per avere in città uno stadio riqualificato, moderno e coperto. Un Flaminio due non lo voglio”