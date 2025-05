Da via Laura a via Cittadella, i lavori in programma da oggi a Firenze

Firenze, 12 maggio 2025 – Da oggi, 12 maggio, sono in programma a Firenze diversi interventi stradali. In via Laura inizieranno i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 30 maggio sarà chiuso il tratto via della Pergola-via Gino Capponi. Prevista la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna in direzione di piazza Santissima Annunziata tra via della Pergola e via Gino Capponi. In via Cittadella continua lo smontaggio del cantiere relativo a un intervento nell’ambito dei lavori dell’Alta Velocità. Da lunedì 12 maggio sarà istituito un divieto di transito tra via delle Ghiacciaie e viale Belfiore; cambio di senso in via delle Ghiacciaie che nel tratto viale Belfiore-via Cittadella diventerà in direzione di viale Belfiore. Termine previsto il 16 maggio.

In via Petrolini per un trasloco, oggi 12 maggio, in orario 9-19 la strada sarà chiusa tra via dei Niccoli (lato numero civico 2) e via dei Niccoli (lato numero 5). In Fiesolana, sempre oggi 12 maggio, ci sarà un intervento edile con interruzione della circolazione tra via di Mezzo e via Fiesolana. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 18. In via del Melarancio per lavori edili da lunedì 12 a mercoledì 14 maggio sarà interrotta la circolazione tra piazza dell’Unità Italiana e via del Giglio. Viabilità alternativa per piazza dell’Unità Italiana: via del Giglio-via Panzani-piazza dell’Unità Italiana.

Per attuare questa viabilità saranno disposti ulteriori provvedimenti, ovvero: il cambio di senso in piazza di Madonna degli Aldobrandini (tra via Faenza e via del Giglio in direzione di via Panzani) e via del Giglio (tra via dell’Amorino e via Panzani verso via Panzani e tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via dell’Amorino verso via Panzani). In lungarno Vespucci, per sollevamento di materiali con autogrù, dalle 23.30 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 maggio scatterà la chiusura del tratto da via Melegnano e piazza Ognissanti. Percorso alternativo per i veicoli diretti in piazza Goldoni: Ponte Vespucci-lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-via Don Cubattoli-Borgo San Frediano-piazza Nazario Sauro-Ponte alla Carraia-piazza Goldoni.