"Progetto F’orti: Orti Urbani di Comunità a Firenze, Manifestazione di Interesse Aperta"

Progetto F’orti: nascono i primi orti urbani di comunità. Aperta fino al 30 maggio la manifestazione di interesse per partecipare; possono farsi avanti singoli cittadini o associazioni e imprese sociali. Il progetto, promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune e realizzato grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze e con il supporto di Rete Semi Rurali e Società Toscana di Orticoltura, si chiamerà ‘F’orti’ ed è il primo esperimento in città: gli orti saranno affidati a gruppi di cittadini, associazioni e realtà di quartiere per una gestione comunitaria. Le aree: il parco della Villa di Rusciano per il Q3, il chiostro della biblioteca Thouar per il Q1, il giardino del Malcantone per il Q2, il giardino del Lippi per il Q5, mentre per il Q4 ci sono il giardino Canova-Fedi e il giardino del Gozzini. https://rsr.bio/forti/

Info: 055 6274928 [email protected] o 334 9909 642 [email protected].