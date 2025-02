Progetto della terza torre a Novoli, focus in Consiglio regionale

Firenze, 18 febbraio 2025 - Focus della commissione controllo del Consiglio regionale della Toscana sul progetto della 'terza torre' di Novoli a Firenze, ovvero la realizzazione dell'immobile con i nuovi uffici della Regione Toscana. Sul tema, che nelle scorse settimane ha acceso il dibattito politico, è stato audito il direttore della direzione opere pubbliche della Regione, Michele Mazzoni. Mazzoni, si sottolinea in una nota del Consiglio regionale, ha spiegato che con una specifica delibera del 27 gennaio 2025 la Regione Toscana ha individuato due opere ritenute strategiche: il potenziamento dell'ospedale Meyer e la riorganizzazione degli uffici a Novoli, con la cosiddetta terza torre. Per queste due opere è possibile applicare una diversa procedura, attraverso la conferenza dei servizi ma ad oggi, ha spiegato Mazzoni, per nessuna delle due opere è stato attivato il percorso della conferenza dei servizi, e la Giunta al momento non intende seguire questo iter per la terza torre, essendo intenzionata a passare dal Consiglio comunale. Mazzoni ha ripercorso la tappe che hanno portato al progetto. Il processo per la terza torre è partito con la modifica della legge 77, che ha dato il via al concorso per la progettazione nel dicembre 2023, con conseguente consegna degli elaborati, da parte dei vincitori, nel marzo 2024. Una volta verificato il progetto, si è passati all'approvazione del documento progettuale e alla comunicazione al Comune di Firenze, in vista della progettazione esecutiva. Nell'attesa sono partiti alcuni servizi complementari: sondaggi per verificare la tenuta della palificata di fondazione del nuovo edificio, verifica bellica e verifica archeologica. Durante la seduta odierna della commissione controllo si è svolto anche l'aggiornamento sul nuovo Piano sanitario sociale integrato regionale (Pssir) 2024-2026. "Questo piano arriva con 4 anni di ritardo", ha evidenziato il presidente della commissione, Alessandro Capecchi (Fdi).