Italia nostra: "Terza torre Regione? Giani faccia passo indietro"

Firenze, 6 febbraio 2025 - "Al posto della terza torre della Regione sarebbe dovuto nascere un asilo. E invece è spuntato questo edificio che dovrebbe raggiungere i 65 metri di altezza: la cosa per noi è intollerabile. Giani faccia un passo indietro. E il Comune dovrebbe avere un ruolo, un suo potere amministrativo tale da dire che non è il caso di andare avanti". Lo ha detto Leonardo Rombai, presidente Italia Nostra Firenze, nel corso del convegno 'Novoli e lo sviluppo a nord-ovest, oggi a Palazzo Panciatichi. Italia Nostra ha annunciato che a breve ci sarà anche un'altra iniziativa di confronto, a Palazzo Vecchio. Per poter procedere, ha dichiarato Rombai, "la Regione ha approvato una 'leggina' ad hoc per cui nelle aree di proprietà regionale in pratica si può fare di tutto". Tra gli interventi anche quello di Alberto Di Cintio, della Fondazione italiana bioarchitettura. "E' impensabile - ha affermato - che la Regione prevalichi il dibattito con i cittadini ma pure col consiglio comunale di Firenze e la giunta: è abbastanza imbarazzante. Abbiamo fatto richieste al Comune ma non si è espresso: ci hanno detto che aspettavano gli atti e che questi non erano ancora arrivati. Palazzo Vecchio non ha ancora preso posizione e per questo la prossima iniziativa la faremo nella sede comunale. Vogliamo che la giunta ci dica, de visu, cosa intendono fare. Forse aspettano la nuova consiliatura regionale? Il Comune in questa vicenda è attore protagonista".