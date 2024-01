Prodotti tipici, cultura e tradizione. Il console americano visita il Chianti

Giornata chiantigiana per Daniela Ballard nuova console statunitense di Firenze, in visita istituzionale a Greve in Chianti. Il legame tra Greve e gli Stati Uniti risale almeno a 500 anni fa, a quando cioè il 17 aprile 1524 Giovanni da Verrazzano, esploratore e navigatore grevigiano, scoprì la baia di New York. E altre alle affinità storiche, ci sono quelle culturali e quelle economiche e ci sono i patti di gemellaggio per tutta una serie di eventi pluridecennali da organizzare e celebrare insieme tra Usa e Greve in Chianti. E sono stati anche questi i temi intorno ai quali ha ruotato la visita della console. "L’arrivo della Ballard - ha dichiarato il vicesindaco Giulio Saturnini - ci ha permesso di farle conoscere la qualità ambientale e paesaggistica che caratterizza Greve, il borgo di Montefioralle ricco di storia, cultura e tradizione, le produzioni tipiche e le eccellenze che promuovono e valorizzano la nostra identità agricola ed enogastronomica". Toccati anche i percorsi di amicizia e i patti di gemellaggio che Greve stringe da anni con le città americane Sonoma, realtà vitivinicola californiana, e Rehoboth Beach, città situata nella Contea di Sussex dello Stato del Delaware legata all’approdo sulla costa americana di Giovanni da Verrazzano prima di arrivare alla baia di New York, dove è presente un monumento dedicato all’esploratore grevigiano. Al centro dell’incontro anche l’avvio di un piano di eventi e iniziative per i 500 anni dal viaggio e dalla scoperta della baia di New York. Il sindaco e il vicesindaco hanno guidato la visita e mostrato alla console il monumento in onore di Giovanni da Verrazzano in piazza Matteotti, il giardino dei navigatori sempre nel capoluogo, vie ed edifici storici di uno dei borghi più belli d’Italia, Montefioralle. "La console ha dato la sua disponibilità alla collaborazione degli eventi dedicati a Giovanni da Verrazzano - spiega il sindaco Paolo Sottani - sia partecipando direttamente ai festeggiamenti di Greve sia ospitando le delegazioni dei nostri gemellaggi". Daniela Ballard è entrata a far parte del Dipartimento di Stato nel 2004. Ha prestato servizio all’estero in Pakistan, Brasile e Repubblica Dominicana e, negli USA, all’interno dell’Ufficio economico, dell’Ufficio per le organizzazioni internazionali e all’Istituto per il servizio estero. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore dell’Ufficio europeo per gli affari regionali e dell’Unione Europea, fornendo analisi in materia di politica economica.

Andrea Settefonti