Processo Open, Renzi in udienza a Firenze: “Io ne uscirò con fedina pulita, il pm Turco non so”

Firenze, 12 maggio 2023 – Matteo Renzi è arrivato al palazzo di giustizia di Firenze per l'udienza del processo Open in cui è fra gli imputati con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Prima di entrare in aula si è soffermato con i cronisti che lo attendevano davanti all'aula 28 dopo si tiene l'udienza davanti al gup Sara Farini.

Il leader di Italia Viva ha detto ai giornalisti: “Come tutti i bravi cittadini mi trovate qui (a Firenze, ndr) a difendermi nel merito. Ma dopo cinque anni posso dire che siamo alla fine. Io uscirò da questo processo con la fedina penale pulita. Non sono sicuro che la stessa cosa avverrà per il Pm Luca Turco”.

VIDEO: “CHI HA RAGIONE NON HA FRETTA. LA MIA SOLIDARIETA’ A DAMONE”

"Questa inchiesta è stata disintegrata dalla Cassazione", ha aggiunto riferendosi al sequestro dei dispositivi di Marco Carrai annullato dalla Suprema Corte, "in un Paese normale qualcuno dovrebbe scusarsi invece si va avanti". Riguardo alle denunce contro il pm Luca Turco, presentate a Genova, Renzi ha aggiunto che "le denunce non sono state archiviate come tutte le altre. E' il segno che qualcosa si muove. Ormai sono cinque anni che siamo dietro a questa vicenda, torno ogni volta da bravo cittadino a difendermi nel merito ma dopo cinque anni posso dire che siamo alla fine. Entro breve ci sarà come minimo la prescrizione".

Renzi sulla vicenda del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi

Non è mancata un commento da parte del leader di Italia Viva sulla denuncia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi, che ieri, giovedì 11 maggio, si è incatenato per protesta davanti al comando della polizia municipale fiorentina per il sospetto di presunte cancellazione di cinque multe da parte di un politico di Palazzo Vecchio. “Al netto della vicenda dell'incatenamento del consigliere comunale Fdi Draghi, non voglio credere che un assessore abbia tolto le multe a un parente. Se davvero questo fosse avvenuto senza un motivo giuridicamente plausibile sarebbe un fatto di una gravità incredibile» che «richiede le dimissioni dell'assessore e del comandante della polizia municipale. Questo se ciò che Draghi denuncia è accaduto, se ciò non fosse avvenuto meglio, io spero che sia così».Ha detto Matteo Renzi, rispondendo ai cronisti. «Non ho seguito la vicenda - ha aggiunto Renzi - ma immagino che ci sarà un'indagine della procura, se fosse vero quello che ha detto il consigliere comunale Draghi, che io personalmente non conosco e non so chi sia».

Nell'udienza di questa mattina, che aggiorna quella precedente del 10 marzo, il Gup Sara Faraini depositerà l'ordinanza con le sue decisioni alle eccezioni sollevate dalle difese degli undici imputati complessivi.

Renzi è accusato di finanziamento illecito ai partiti in concorso con l'ex presidente della Fondazione Open, Alberto Bianchi, e i componenti del cda, tra cui Lotti, Carrai e Boschi. Sui conti della Fondazione Open, secondo le accuse della Procura formulate dai pubblici ministeri Luca Turco e Antonino Nastasi, sarebbero transitati 3,5 milioni di euro violando la legge sul finanziamento ai partiti. A Lotti viene contestato anche un episodio di corruzione.