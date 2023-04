Problemi giovanili La raccolta firme contro vandali e bulli

Una raccolta firme contro vandali e bulli. A promuovere l’iniziativa, che ha già preso il via lo scorso sabato con un gazebo nel centro cittadino, è la Lega: "L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di sensibilizzare l’amministrazione di questa città sull’importanza di combattere concretamente il bullismo e il vandalismo, proteggendo i cittadini, specialmente i più giovani". Infatti – secondo il partito di opposizione – "nonostante l’escalation di violenze delle ultime settimane sembra che la giunta Falchi non ritenga prioritario affrontare questi problemi, anzi, in certi casi, bulli e delinquenti sono stati addirittura difesi da alcuni consiglieri di maggioranza, che li hanno definiti delle ’vittime del disagio sociale’". Con questa petizione – prosegue la Lega – "chiediamo all’Amministrazione di adottare misure concrete per prevenire e reprimere il bullismo e il vandalismo, aumentando la presenza della polizia municipale in strada, promuovendo campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri, implementando sistemi di videosorveglianza e adottando le sanzioni proposte all’ultimo consiglio comunale".