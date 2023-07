Inaugurato il primo soccorso dell’ospedale Serristori

Figline Incisa (Firenze), 03 luglio 2023 - All’ospedale Serristori di Figline Incisa è stato inaugurato il Centro Medico Avanzato, un nuovo modello di assistenza sperimentale annunciato da tempo. Gestito da medici e infermieri, è aperto al pubblico tutti i giorni, festivi inclusi, solo in orario diurno dalle 8 alle 20. Ha preso il posto del pronto soccorso, chiuso due anni fa in via provvisoria per dedicare il Serristori all’emergenza Covid. Poi il provvisorio è diventato definitivo: non riaprirà mai. Lo hanno confermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il direttore della Asl Toscana centro Paolo Morello Marchese presenti al taglio del nastro: i numeri del Valdarno fiorentino non sono sufficienti, da normativa, per giustificare un pronto soccorso vero e proprio come avveniva fino a un passato anche molto recente. Quindi ecco il CMA, ossia un primo soccorso solo per casi a bassa complessità e codici di urgenza minori. “L’apertura al Serristori di questa struttura sarà utile ai cittadini, ma anche ai territori perché porterà certamente sollievo ai pronto soccorso di Ponte a Niccheri e della Gruccia, riducendone gli accessi” ha detto Giani. Agli ospedali di Bagno a Ripoli e Montevarchi andranno i pazienti in ambulanza e gravi, mentre a Figline i pazienti dovranno arrivare da soli. Al Centro Medico Avanzato ci si potrà rivolgere, a titolo di esempio, per le seguenti problematiche cliniche: - Occhio: congiuntivite; corpo estraneo congiuntivale; irritazioni da lenti a contatto; lente a contatto dislocata. - Orecchio e gola: otalgie, otite; tappo di cerume; sinusite; rinite; faringite. - Problemi ortopedici: traumi distali degli arti; contusioni; distorsioni minori; dislocazione di un dito; traumi del dito; ferite di dita e arti. - Problemi dermatologici: abrasioni; dermatiti da contatto; ustioni fino al 2° grado; orticaria; geloni; prurito intenso da dermatite per sospetta scabbia; presenza di zecca. - Problemi gastrointestinali e urinari: pirosi gastrica; singhiozzo; parassitosi intestinali; difficoltà a urinare, bruciore senza febbre; cistite senza febbre; ritenzione urinaria senza febbre. - Dolore: alle articolazioni; infiammazioni di bocca e gengive, arrossamento e afte; dolore mestruale, osteo articolare, muscolare; mal di schiena; torcicollo; dolore da fibromialgia. Ci si potrà presentare anche per suture di piccole ferite o la rimozione di punti, profilassi antitetanica, punture da animali, crisi di panico. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e il consigliere regionale Cristiano Benucci. Ad accoglierli dalla Direzione aziendale, c’erano anche il direttore sanitario Emanuele Gori e il direttore amministrativo, Lorenzo Pescini insieme al direttore di presidio del Serristori Elettra Pellegrino e al direttore del Centro Medico Avanzato Gianfranco Giannasi. A ribadire la necessaria integrazione tra ospedale e servizi territoriali, ha partecipato anche Antonio Tocchini, coordinatore sanitario servizi territoriali zona Firenze sud est. Per l’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Area Firenze, era presente il direttore Francesco Napolitano.