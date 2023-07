Centro Medico Avanzato. Mugnai: “Punto di partenza. Ma vogliamo il pronto soccorso”

Figline Incisa (Firenze), 3 luglio 2023 – All’inaugurazione del Centro Medico Avanzato del Serristori c’era anche il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai, ma la sua presenza, ha sottolineato lei stessa, “è per tenere il punto sulla possibilità di riaprire il pronto soccorso anche al Serristori”.

Dopo tanti impegni presi anche da parte dell’Azienda Sanitaria, sottolinea, “oggi arriva una prima risposta con la realizzazione e la partenza del Centro Medico Avanzato. Ma non può essere una inaugurazione coi toni trionfali né una parata presso il nostro Serristori, quanto una presa di coscienza da parte delle istituzioni di una precisa necessità di sanità pubblica che esprime questo territorio. Abbiamo fatto una battaglia perché su questo ospedale venisse riportato un servizio del genere per tutti i nostri cittadini per l’emergenza-urgenza e perché si invertisse la tendenza di togliere, un pezzo alla volta, i servizi”. Qualcosa, ricorda, è stato fatto, nel riaprire vari reparti e attività da dopo la fine dell’emergenza Covid. Ma pur sapendo che in base alla normativa nazionale “il nostro territorio non possiede un bacino di utenza tale da permettere il mantenimento di un pronto soccorso, riteniamo che comunque vada fatta una rivalutazione sulla base di altri fattori. Dopo una valutazione seria e approfondita sulla sperimentazione, venga riaperto anche questo capitolo per restituire al nostro territorio un presidio sanitario che sia davvero efficiente, efficace e che dia effettivamente le risposte sperate”. Chiede alla Asl un'attenta e corretta comunicazione del tipo di servizi che verranno erogati nel nuovo servizio: “Bisogna spiegare bene alla cittadinanza di cosa si tratta, specificare che è un servizio che, grazie alla presenza di medici di pronto soccorso specializzati nell’emergenza-urgenza, è effettivamente importante e che può erogare prestazioni diverse e maggiori rispetto alla guardia medica o al medico di famiglia”. Auspica poi “che questo servizio venga sempre più strutturato e consolidato anche con personale dedicato e quindi non ricorrendo a modalità di lavoro straordinario” come invece avviene. “Oggi la presenza di tutte le istituzioni regionali a Figline è un segno importante di attenzione – conclude Mugnai -, ma dobbiamo ricordare che questo non è un punto di arrivo: è solo l'inversione di una tendenza che aveva ridotto i servizi del Serristori, servizi che da oggi devono essere invece ampliati e consolidati. La nostra presenza di oggi all’inaugurazione rappresenta la volontà di sollecitare Asl e Regione a prendersi carico sempre più di questo territorio”.