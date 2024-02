Primarie Pd Le iniziative dei candidati

Entra nel vivo la partita delle primarie Pd. A un mese dall’appuntamento alle urne di partito, fissato per domenica 3 marzo, i due contendenti stanno organizzando comitati e sedi elettorali e si preparano alla sfida dalla quale uscirà il nome di chi prosegue verso le amministrative di giugno.

I seggi delle primarie, dei quali ancora non si sa la precisa collocazione, saranno aperti dalle 8 alle 21 a tutti i cittadini residenti a Bagno a Ripoli.

Possono partecipare anche i 16enni ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno iscrivendosi via mail a [email protected] entro il 1° marzo alle 12 indicando i propri dati. I candidati ufficiali sono due nomi importanti per il Pd di Bagno a Ripoli: Franco Pestelli, 63 anni, già consigliere comunale e consigliere provinciale nonché primo segretario Dem di Bagno a Ripoli, e Francesco Pignotti, 34 anni, attuale assessore ripolese a scuola, lavori pubblici e giovani e anche lui già segretario comunale del partito.

Pestelli (nella seconda foto in basso) ha avviato ufficialmente la sua campagna elettorale con una cena sold out al Crc di Antella: con una platea di 120 persone ha lanciato il suo slogan "Un vento nuovo nel PD", partendo da "una maggiore attenzione ai temi ambientali e della sostenibilità, la valorizzazione dell’associazionismo e un piano casa a volumi zero per sostenere soprattutto le giovani coppie".

Il candidato ha allestito dei punti informativi nei principali mercati settimanali e nei prossimi giorni, promette, andrà ad incontrare i cittadini nelle frazioni.

Francesco Pignotti (nella prima foto in alto) parte invece ufficialmente questo pomeriggio alle 16 inaugurando la sua sede elettorale a Grassina in via Chiantigiana 164.

"Sarà un punto di ritrovo e di riferimento per tutti coloro che vogliono partecipare a questa bella sfida e anche un luogo per incontrare i cittadini e raccontare idee e programmi per il futuro del nostro Comune" dice. Due donne sono state chiamate a coordinare i due comitati elettorali: Laura Franchini guida quello a sostegno di Pestelli, Naomi Martin il gruppo di volontari pro Pignotti.