Primarie Pd La città al voto domenica. Sette i seggi, aperti dalle 8 alle 21

Ultimi giorni di campagna elettorale nel Pd in vista dell’appuntamento alle urne per le primarie di partito. Gli elettori Dem sono chiamati domenica 3 marzo a scegliere tra Franco Pestelli e Francesco Pignotti. Entrambi volti noti di Bagno a Ripoli, entrambi già segretari comunali PD nel recente passato, ambiscono a continuare la corsa verso le amministrative di giugno quale candidato sindaco per il partito a cui sono iscritti. I seggi elettorali allestiti sul territorio comunale sono 7: ad Antella al Crc, a Bagno a Ripoli capoluogo al circolo SMS, a Grassina alla Casa del Popolo, al circolo La Fonte della frazione omonima, all’Unione di Ponte a Ema, all’Sms di Quarate e al circolo Protto di Villamagna. Saranno aperti dalle 8 alle 21. Possono votare tutti i residenti a Bagno a Ripoli. Può farlo anche chi ha 16 e 17 anni e gli extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: in entrambi i casi, però, dovranno richiedere la partecipazione via mail entro le ore 12 di domani a [email protected] indicando nome, cognome, data di nascita e residenza. Chi si presenterà a uno dei 7 seggi, deve avere con sé un documento di identità valido; per gli extracomunitari ci vuole anche il permesso di soggiorno. Non è richiesto alcun contributo economico. Chi per infermità fisica è impossibilitato ad andare al seggio, ma desidera comunque partecipare, può richiedere il voto a domicilio, sempre inviando una mail entro domani alle 12. Intanto i due candidati danno appuntamento agli elettori a tavola: Pestelli sarà a cena questa sera alle 20 alla Ruota Dentata in via Chiantigiana 175, mentre Pignotti chiuderà ufficialmente domani sempre alle 20, ma alla Casa del Popolo di Grassina.

Nel frattempo gli altri stanno ad aspettare i risultati che emergeranno dalle primarie per uscire allo scoperto. L‘unica ad averlo fatto al monento è la lista civica di sinistra "Bagno a Ripoli Futura" con la sua candidata Francesca Cellini, da dieci anni assessore comunale. Italia Viva attende l’esito delle urne di domenica per rendere pubblica la "candidatura autorevole" più volte paventata. Dal centrodestra nessuna nuova e nessun nome ufficiale, neanche se ci sarà un’alleanza o ognun per sé. Se ne riparla, probabilmente, dalla prossima settimana.