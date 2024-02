Primarie del Pd, faccia a faccia tra i candidati. Stasera a teatro il dibattito tra Giorgi e Sereni

E venne il giorno del faccia a faccia. Andrea Giorgi e Claudia Sereni (nella foto), i candidati Pd per le primarie di Scandicci, si troveranno stasera uno davanti all’altro per il confronto pubblico. L’appuntamento è alle ore 21 al Teatro Aurora, con ingresso libero e aperto a tutti i cittadini che vorranno ascoltare dal vivo le posizioni dei due aspiranti candidati a sindaco sui vari temi della Scandicci del futuro. Giorgi e Sereni, rispettivamente vicesindaco e assessore alla cultura dell’attuale giunta Fallani, si fronteggeranno in un vero e proprio confronto all’americana. Le regole sono state stabilite e condivise dai candidati con il segretario cittadino del partito, Tommaso Francioli. Per loro, otto domande e tre minuti di tempo ciascuna per rispondere. Completano il quadro due diritti di replica per candidato sempre da tre minuti e un appello al voto finale, ugualmente dello stesso minutaggio. Gli argomenti sono quelli della cronaca di Scandicci degli ultimi mesi, declinati ovviamente con uno sguardo al prossimo mandato amministrativo che ciascuno dei due vorrebbe affrontare dalla tolda di comando della città. Il teatro sarà pieno di sostenitori dell’una o dell’altra parte, ma la speranza è che il tifo da stadio che ha segnato questi mesi con episodi anche discutibili, sia lasciato fuori dalla platea dell’Aurora, visto che è diritto dei cittadini capire quali siano le intenzioni dei due candidati e poter scegliere con coscienza quale tipo di progetto sostenere. Il confronto tra Giorgi e Sereni è il primo vero atto pubblico della campagna elettorale per le amministrative 2024, visto che ancora gli altri partiti e le altre coalizioni non hanno presentato i loro candidati. Qualche passo è stato fatto dalla civica che punta ad avere Giovanni Bellosi come candidato, ma il centrodestra che è ormai quasi certo di presentare Claudio Gemelli (FdI) alle amministrative non si è ancora mosso pubblicamente in tal senso.