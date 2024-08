Prima campanella. Tutti gli orari per il nuovo anno

Per i bambini dei nidi d’infanzia di Impruneta, la prima campanella del nuovo anno didattico suonerà il 2 settembre, con il giorno dopo l’avvio anche della mensa. Per i bimbi dell’infanzia, rientro a scuola previsto il 16 settembre, ma con uscita alle 12. Dal giorno successivo e fino al 27 settembre, si mangia a scuola, ma si torna a casa alle 13,30. Tempo pieno solo a partire dal 30 settembre. Fin dal primo giorno, previsto il prescuola; per il post bisogna attendere il 30. Per la scuola primaria, dal 16 al 20 settembre l’uscita sarà alle 12,30 senza servizio mensa, che invece partirà dal 23 settembre con orario definitivo che finisce alle 16,30. Orari ancora diversi per le medie: per la prima settimana, uscita alle 11,05; tempo regolare fino alle 14,05 solo dal 23 settembre, quando partirà anche il servizio di refezione scolastica per la sezione musicale.

Ma.Pl.