Presidio "Da qui non si passa" E scoppia una lite con i clienti

di Barbara Berti

Per ritirare un mobile finiscono al pronto soccorso. Accade a Campi, in via Gattinella, davanti al deposito di Mondo Convenienza, dove ieri mattina due clienti del magazzino sono arrivati per ritirare la merce che avevano comprato nel punto vendita di Prato. Non è stato semplice, perché dal 30 maggio un gruppo di lavoratori della Rl2 (l’azienda che ha in appalto il servizio di consegna, trasporto e facchinaggio per conto del colosso dei mobili low cost) è in presidio permanente davanti ai cancelli e non fa uscire i furgoni con la merce. Stavolta a finirci di mezzo sono stati invece i due clienti, che erano lì per prendere i mobili che la ditta (a causa del blocco) non poteva consegnare.

Non si sa come sia iniziata, ma l’alterco con alcuni manifestanti si è presto trasformato: prima sono volate parole ’grosse’, poi - secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto - uno dei due clienti è stato spintonato ed è caduto a terra infortunandosi il polso. Anche uno dei manifestanti è finito a terra sbattendo la testa. Entrambi i ’litiganti’ sono stati portati in ospedale per le cure del caso: il primo al pronto soccorso di Careggi, il secondo all’ospedale di Prato. Al momento non sono state presentate querele. Dopo l’incidente, i clienti sono riusciti a portare a casa la merce. Intanto l’azienda, costretta dalla protesta, ricorda che "non è possibile effettuare consegna e montaggio o far transitare la merce in un altro hub logistico" e fa sapere che si sta adoperando "per trovare, nei tempi più rapidi possibili, una soluzione per risolvere i disservizi e i disagi causati dalle condotte illegali dei SiCobas".