Scuola: cambio al vertice al liceo Michelangiolo: via Rita Gaeta, arriva Nicola Iannalfo

Firenze, 20 luglio 2023 - Lascia il liceo classico Michelangiolo per approdare al liceo artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia. Rita Gaeta cambia dunque città e si sposta lontano da via della Colonna, dove in questi mesi non ha sicuramente avuto vita facile. Prima l’aggressione ai danni di due ragazzi del Collettivo, seguita da forti tensioni e innumerevoli polemiche salite anche alla ribalta nazionale, poi le scritte antisemite. Adesso, per lei inizia la presidenza al Petrocchi, dopo il pensionamento della storica dirigente Elisabetta Pastacaldi. Al Michelangiolo arriva Nicola Iannalfo, finora dirigente al comprensivo Val di Vara in provincia di La Spezia.

Per il resto, a Firenze città la geografia delle presidenze d’istituto non cambia granché. Si segnala il ritorno al comprensivo Verdi di Giacomo Forti; finisce dunque la reggenza da parte di Osvaldo Di Cuffa, da diversi anni a capo dell’Iis Sassetti-Peruzzi. Da Certaldo, ecco Goffredo Manzo per il quale si spalancano le porte del comprensivo Ghiberti, finora dato in reggenza a Maria Francesca Cellai, dirigente dell’alberghiero Buontalenti.