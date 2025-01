Presepi in mostra a palazzo Malaspina. Ecco la premiazione

C’è tempo fino al 6 gennaio per vedere "Presepi in mostra a palazzo Malaspina", iniziativa frutto della collaborazione tra la Proloco di San Donato in Poggio, il Comune di Barberino Tavarnelle e la parrocchia dei Santi Pietro e Lucia a Tavarnelle. In esposizione una quarantina di lavori artigianali e creativi. Alcuni dei presepi esposti, realizzati dai cittadini e dagli alunni dell’Istituto Don Milani di Tavarnelle, saranno valutati nell’ambito della nona edizione del Libero Concorso dei Presepi. I migliori saranno premiati il 6 gennaio alle 15,30.