Presentazione del libro "Sul Colle più alto" di Valdo Spini, dibattito con Federico Gianassi e Stefano Folli

Oggi alle 17,30 nella sede del Pd in via Forlanini sarà presentato il libro di Valdo Spini “Sul Colle più alto“ (edito da Solferino). Ne discuteranno il giornalista Stefano Folli e il parlamentare Federico Gianassi, con l’autore, dopo l’introduzione di Niccolò Falomi. Modera l’incontro la giornalisrta de La Nazione Ilaria Ulivelli. L’esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato l’importanza del ruolo del presidente della Repubblica nel nostro Paese con un sistema parlamentare in eterna transizione politica. Valdo Spini traccia i profili e le storie delle e figure che si sono succedute da De Gasperi a Mattarella ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica rappresentativa più alta della Repubblica. Sono quattordici vicende che fanno quasi tutte storia a sé.