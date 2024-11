Prende vita ’Filling the Gap’. La vetrina per giovani talenti dell’immagine contemporanea

Arte, nuovi linguaggi e formazione d’eccellenza racchiusi nella mostra ’Filling the Gap’. Una vetrina perfetta per i giovani talenti dell’immagine contemporanea. Fondazione Studio Marangoni e Fondazione CR Firenze hanno inaugurato ieri la rassegna presso fsmgallery in via San Zanobi 19r.

La mostra è il frutto di un percorso formativo avanzato, che ha accompagnato per un anno giovani artisti nella realizzazione di progetti visivi innovativi, sotto la guida di importanti professionisti internazionali, per creare un ponte tra ricerca, produzione e disseminazione.

Con l’obiettivo di promuovere la cultura fotografica contemporanea nella sua dimensione multidisciplinare e transmediale, Filling the Gap ha coinvolto un corpo docente di rilievo tra cui Elisa Medde, Salvatore Vitale, il collettivo Kublaiklan, l’editore Skinnerboox e tanti altri, offrendo a 15 studenti competenze avanzate. Grazie al contributo di Fondazione CR Firenze sono state messe a disposizione 10 borse di studio per i candidati più meritevoli.

La mostra collettiva si articola in 13 lavori che spaziano tra progetti audiovisivi e la performance, tra la fotografia analogica e l’immagine generata artificialmente, tra installazioni che includono scultura e cucito e la partecipazione del pubblico. Questi progetti portano l’attenzione alla fotografia come mezzo espressivo strettamente connesso con altre discipline, dall’indagine giornalistica a quella autobiografica, dalla ricerca concettuale a quella formale.

Sono intervenuti all’apertura della mostra Martino Marangoni (Presidente Fondazione Studio Marangoni), Barbara Tosti (Responsabile Settore Arte, Attività e Beni culturali Fondazione CR Firenze), Giuseppe Toscano (Direttore Iniziative di Fotografia Contemporanea), Marco Signorini, (Docente del Corso). Durante la serata inaugurale, gli autori hanno presentato al pubblico in un dialogo aperto il loro progetto espositivo ed editoriale.