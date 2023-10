Premio Vallombrosa a Reggello: la foresta e il valore della natura

"La Foresta fuori e dentro di noi" è il tema scelto dalla commissione del Premio Vallombrosa che promuove la letteratura sulla salvaguardia del nostro ambiente. Una volta che le librerie indipendenti avranno selezionato i titoli da loro ritenuti più idonei, saranno sottoposti alla valutazione di numerosi lettori. Dalla terna di finalisti, la giuria di qualità sarà chiamata a indicare il vincitore. Non solo: tutti e tre i volumi saranno affidati agli studenti dell’istituto comprensivo Balducci di Pontassieve, i cui elaborati saranno visionati dalla giuria e il migliore premiato con un assegno per l’acquisto di materiale didattico. Il tema scelto, dice il presidente del premio Vincenzo Sorelli, "apre le porte a numerosi libri rappresentativi di un dono della natura come la foresta".