Premio sport, aperte le candidature

Entro il prossimo 31 gennaio è possibile segnalare gli sportivi calenzanesi che si sono distinti nella stagione sportiva 2022/2023 (settembre 2022-agosto 2023) che saranno premiati nella giornata "Calenzano premia lo sport" in programma il prossimo 3 marzo. In particolare potranno essere indicati all’Ufficio Sport del Comune atleti classificati primi in gare a carattere regionale o comunque sul podio in gare nazionali, europee, mondiali in competizioni singole e, per quanto riguarda gli sport di squadra, i componenti del tream che si sono contraddistinti in competizioni, da quelle regionali a quelle internazionali. Previsti anche riconoscimenti per sportivi che si siano messi in luce per particolari comportamenti di valore sociale e di solidarietà. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio sport del Comune di Calenzano.