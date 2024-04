Torna il Premio Spinelli dedicato ai Beni Culturali

Firenze, 22 aprile 2024 - Si svolgerà sabato prossimo alla Fortezza da Basso, a partire dalle 14:30, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti legati al “Premio Palazzo Spinelli”, istituito dieci anni fa con l’obiettivo di offrire un riconoscimento all’impegno di enti, Istituzioni, aziende, associazioni, restauratori, docenti, esperti che, nel corso della loro vita, hanno operato ed operano tutt’ora nei settori legati alle attività di conservazione e restauro, gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, formazione, ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie e trasferimento di competenze e conoscenze specialistiche nell’ambito della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio universale, sia a livello nazionale che internazionale.

Oggetto del Premio l’iconica Chiave, che nell’ideazione del disegno e nella realizzazione artigianale è opera degli allievi dell’Istituto per l’Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli. "Da sempre simbolo di sicurezza e potere - spiega il presidente dell'Istituto per l'Arte e il Restauro Emanuele Amodei -, è ciò che serve per aprire porte e allo stesso tempo per chiudere e custodire gli oggetti più preziosi. L’impugnatura ha la forma di un giglio, simbolo di Firenze, sede dello storico Istituto, mentre nella mappa ci sono una P e una S ad identificare l’Istituto stesso."

Quattro le differenti categorie che saranno premiate, sia per l’anno 2023 che per il corrente 2024, con un totale di otto riconoscimenti che saranno consegnati a personalità e realtà di spicco, che si sono distinte nelle attività di Conservazione e Restauro (Luca Barretta per il Capitolo del Duomo di Firenze e Luca Baroncini, Sindaco del Comune di Montecatini Terme), Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Francesca Luchini e Carlos Ruiz de Chavez per Monumental México), Ricerca e Sviluppo di Nuove Tecnologie applicate ai Beni Culturali ed Educazione (Sabrina Zuccalà per 4Ward360 e Alessio Benincasa per SINT Technology), Formazione e trasferimento di Conoscenze e Competenze (Daniela Valentini e Lu Xiaobo per Liberal Arts College set up by Tsinghua University).

La Cerimonia di consegna dei Premi si svolgerà nell’ambito del Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze, la grande vetrina di impronta e risonanza internazionali, in programma dal 25 Aprile al 1 Maggio nell'intero Padiglione Monumentale della Fortezza da Basso di Firenze, organizzato da Palazzo Spinelli per l'Arte e il Restauro e patrocinato, fin dalla prima edizione, dal Ministero della Cultura e dai più importanti enti ed istituzioni nazionali ed internazionali. Per partecipare alla Cerimonia del “Premio Palazzo Spinelli”, alla IX Edizione del Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze ed ottenere tutte le informazioni necessarie: www.salonerestaurofirenze.com.