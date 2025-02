Premio Firenze–Ada Cullino Marcori 2025: i vincitori dell’undicesima edizione

Firenze, 22 febbraio 2025 – Assegnato il Premio Firenze – Ada Cullino Marcori 2025, giunto all’XI edizione. Il riconoscimento, di carattere annuale, venne istituito da Roberto Marcori, Presidente della Fondazione Ada Cullino Marcori, per onorare la memoria della madre. Lo stesso Marcori, sottolineando l’importanza crescente di questa iniziativa, ha evidenziato come i lavori premiati quest’anno spazino dall’urbanistica alla ricerca storica, fino a un cortometraggio dedicato a un luogo simbolo della città. La Giuria è composta da Roberto Marcori, da Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, dalla Rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, dalla Sindaca di Firenze Sara Funaro e dalla direttrice del Quotidiano Nazionale e delle testate del gruppo, Agnese Pini. Sono risultati vincitori ex aequo della XI edizione Dario Nardini per il libro “Il calcio storico fiorentino. La rievocazione tra patrimonio e identità” e Simone Cortonicchi e Saverio Torzoni per le tesi magistrali aventi per oggetto la riqualificazione dell’area ospedaliera universitaria di Careggi. Il Premio speciale della Giuria è stato assegnato a Valdo Spini e Matteo Mazzoni per il libro “1944. Firenze insorge.” Il riconoscimento speciale della Giuria è stato attribuito a Matteo de Nicolò e Daniele Palmi per il cortometraggio “Cuore della città, nei 150 anni del Mercato Centrale.” La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti è in programma martedì 1° aprile alle ore 16, nella Basilica di San Miniato al Monte. Un appuntamento che, come ogni anno, vedrà la città di Firenze rendere omaggio all’impegno culturale e alla memoria di Ada Cullino Marcori, attraverso il lavoro di coloro che ne testimoniano lo spirito.