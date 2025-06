Premio Fiesole. Luca Guadagnino ’maestro 2025’

Al regista Luca Guadagnino il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema edizione 2025, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, per la direzione artistica di Simone Emiliani. Il premio è stato annunciato oggi in occasione della presentazione del progetto dell’arena estiva ’Apriti Cinema’ in piazza Pitti dal 16 giugno al 27 luglio. Durante l’arena estiva saranno proposti alcuni film di Guadagnino (nella foto) per la rassegna dal titolo ’Aspettando il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema’. In programma ’A Bigger Splash’ (6 luglio), ’Chiamami con il tuo nome’ (13 luglio) e ’Challengers’ (20 luglio). Il regista si aggiungerà così alla lista dei premiati che annovera, prima di lui, Gabriele Salvatores, Liliana Cavani, Asghar Farhādi, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Robert Guédiguian, Vittorio Storaro, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Toni Servillo e Nanni Moretti. E tra i grandi del passato Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach. La cerimonia si terrà in data da destinarsi, in autunno. "Sono particolarmente felice che il Premio di questa edizione, la prima per me alla guida della città, vada a un maestro del cinema come Guadagnino. Con la sua visione unica, la sua capacità di esplorare le profondità dell’animo umano e la sua estetica inconfondibile, Guadagnino ha saputo conquistare il pubblico e la critica internazionale, portando il cinema italiano a nuovi vertici. È un narratore eccezionale, capace di creare opere che restano impresse nell’immaginario collettivo" le parole di Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole.