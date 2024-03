Premio donna 2024. Il riconoscimento a Giulia Albanese

Scandicci, consegnato il premio donna 2024. Alla cerimonia di consegna, tenutasi venerdì sera, erano presenti, il sindaco, Sandro Fallani, l’assessore alle pari opportunità Diye Ndiaye, la presidente della commissione consiliare, Ilaria Capano (in foto di fianco al sindaco). Il premio è andato alla giovane graphic designer, Giulia Albanese. Durante la cerimonia l’attrice Mery Nacci ha raccontato la storia di Ada Lovelace Byron, prima programmatrice della storia dei computer, nonché la visionaria che intravide i primi abbozzi di un futuro informatico non troppo lontano. "Siamo felici aver premiato una donna giovane, professionista Graphic Designer, come Giulia Albanese – ha detto Diye Nidaye - l’aspetto del digitale è rilevante: come sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, il gap di genere in questo ambito è ancora troppo evidente. Dopo la Pandemia, che ha rimesso al centro l’importanza del mondo digital, si è avvertito maggiormente come ci sia ancora molto da fare per colmare il divario di genere e permettere anche alle donne di esprimersi con competenza e parità di trattamento. A Giulia vanno i miei più sinceri complimenti per questo premio e per la sua carriera che mi auguro sia la più brillante e gratificante".