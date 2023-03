Premio di poesia "Gori" all’edizione numero 21 Ecco come partecipare

Edizione numero 21 per il premio nazionale di poesia "Mario Gori", promosso dall’associazione culturale "Ferdinando Paolieri" e dal Comune di Impruneta. Si può partecipare con massimo di tre composizioni a tema libero. In palio 300 euro per il primo classificato, 200 per il secondo, 100 per il terzo; dal quarto al decimo posto diploma di merito e manufatto in cotto. Le poesie di vincitori e finalisti saranno lette durante la premiazione dal gruppo di lettura dell’associazione Paolieri o dagli autori. La cerimonia si terrò il 14 ottobre alle 17 sotto i Loggiati del Pellegrino. Per informazioni: tel. 338.1638973, whatsapp 328.3313178, mail [email protected] Possono partecipare anche poeti dialettali o stranieri, purché i testi siano corredati dalla traduzione in italiano.

Sportello Tari:

slitta l’apertura

Lo sportello Tari di Tavarnuzze non riaprirà ad aprile: resterà chiuso fino al 31 agosto. Per sbrigare le pratiche relative alla tassa rifiuti, ci si deve ancora rivolgere allo sportello di piazza Buondelmonti il mercoledì dalle 8,30 alle 13, nella sede dell’ufficio Urp.