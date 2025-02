Premio alle coppie d’oro e d’argento. Franca e Gianfranco, 76 anni d’amore

di Manuela PlastinaL’amore di Franca e Gianfranco è davvero da record: festeggeranno in questo 2025 ben 76 anni di matrimonio. E dopo tutto questo tempo, si guardano negli occhi ancora pieni di amore e si tengono per mano come fatto per una vita intera. La loro storia di famiglia ha superato davvero decenni ed eventi storici. Quando si sono detti sì per sempre era il 1949: il loro concittadino ripolese Gino Bartali arrivava secondo al Giro d’Italia vinto da Fausto Coppi, veniva riaperto a Firenze il ponte San Niccolò, il primo ricostruito nel dopoguerra, e Vasco Pratolini pubblicava "Le ragazze di San Frediano".

Ma per loro, al di là degli eventi storici, sportivi e letterari, il 1949 è l’anno del coronamento di un sogno d’amore che ha davvero superato le più rosee aspettative. Franca e Gianfranco sono la coppia più longeva di Bagno a Ripoli. Non hanno potuto partecipare personalmente alla festa dedicata all’amore duraturo organizzata dal Comune allo Spedale del Bigallo: qualche "acciacco dell’età" ha impedito loro di esserci di persona.

Ma riceveranno comunque una pergamena di ricordo con un disegno del Maestro Silvano Nano Campeggi, dono che è stato consegnato a tutte le famiglie esempio di impegno e dedizione di Bagno a Ripoli. Sono state accolte e premiate dal sindaco Francesco Pignotti e dall’assessore al sociale Sandra Baragli le coppie che durante questo 2025 hanno festeggiato o festeggeranno 25, 50, 55, 60, 65 anni di matrimonio e ben otto coppie insieme da oltre 70 anni, tutti cittadini di Bagno a Ripoli.

Ottantotto le coppie che celebreranno le nozze d’argento, novantotto le nozze d’oro e 72 quelle insieme da sessant’anni. La colonna sonora della festa è stata affidata ad Annalisa Massari e Vincenzo Fantozzi che hanno intonato brani della tradizione fiorentina.

"È un’occasione per l’amministrazione per rendere omaggio a nome di tutta la comunità a quelle coppie che hanno trascorso una vita insieme, che sono cresciute attraversando anche momenti difficili, ma sempre restando unite. Un esempio e un messaggio di bellezza e speranza per tutti noi" ha detto il sindaco Pignotti.