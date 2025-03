Premiati i cani eroi del salvataggio. Festa grande in Palazzo Vecchio per i cuccioli e i loro conduttori

Nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio si è svolta la cerimonia ufficiale per onorare il lavoro costante ed impegnativo dei cani da salvataggio e dei loro conduttori, tutti volontari impegnati nella sicurezza di quanti frequentano spiagge e impianti di balneazione. Sono state consegnate le benemerenze per il valore cinofilo Sics, Scuola italiana cani da salvataggio, a ben 70 meravigliosi cani eroi accompagnati come sempre dalle loro indivisibili guide. Premi a coloro i quali si sono distinti sul campo per azioni, fuori dall’ordinario, di salvataggio, in mare, nei laghi o nei fiumi, nonché a Enti, Istituzioni e Associazioni che hanno, di fatto, aiutato la Sics a divulgare e promuovere la propria mission. Al termine un ringraziamento speciale al presidente nazionale della Sics, Scuola italiani cani da salvataggio, Ferruccio Pilenga, al presidente della sezione fiorentina della Sics, Salvo Gennaro, ai numerosi volontari, amici e sostenitori, all’amministrazione comunale per aver concesso la splendida scenografia.