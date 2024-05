Pregiudicati e reati connessi agli stupefacenti. Chiusi per una settimana due circoli della città

Nuovo provvedimento di chiusura per sette giorni firmato dal questore di Firenze per due circoli di Figline e Incisa. Già negli ultimi mesi le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Figline Valdarno avevano prestato particolare attenzione ai due locali perché frequentati da persone segnalate per numerosi precedenti di polizia, nonché assuntori di sostanze stupefacenti. Dopo aver notato nei pressi e all’interno dei circoli alcuni pregiudicati, i carabinieri di Figline Valdarno hanno eseguito controlli con l’aiuto dei cani dell’unità cinofila e la collaborazione della polizia municipale. Alcune delle persone identificate in passato erano risultate autrici di violazioni amministrative per stupefacenti e reati in genere, con relativo timore e percezione di pericolo per la sicurezza dei cittadini. Da qui la notifica del provvedimento di sospensione delle attività notificata ai responsabili pro-tempore, costretti a chiudere i due circoli. Già nello scorso gennaio, un noto circolo nel cuore del capoluogo era stato chiuso dal questore per sette giorni. Tra gennaio e febbraio una pizzeria sempre nel centro di Figline aveva ricevuto ben due sospensioni dopo che alcuni avventori erano stati trovati sul retro in possesso di droga. In questi mesi sono aumentate le attività di controllo da parte dei carabinieri di Figline proprio per la prevenzione e la repressione dei reati, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti.