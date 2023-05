Precipita dall’albergo Muore un ventenne

Si è schiantato al suolo in piazza Vittorio Veneto quasi davanti al NH Hotel, ex Jolly, nel pomeriggio di ieri, precipitando da una scala di sicurezza esterna della struttura alberghiera. Almeno un testimone l’ha visto cadere nel vuoto, da un’altezza approssimativa di una decina di metri. Una scena agghiacciante. Un ventenne fiorentino è morto così tra i passanti di un giorno qualsiasi. I carabinieri sono stati a lungo impegnati nella ricostruzione della dinamica della tragedia e a identificare il ragazzo che pare non avesse con sé documenti d’identità. Sul posto anche i militari del Sis, per i rilievi scientifici. Perché era lì sulle quella scala di sicurezza quel giovane? Ed è stata, la sua, una caduta accidentale? Interrogativi che hanno trovato risposte grazie alle testimonianze da parte di passanti che hanno visto le drammatiche fasi, dell’uomo che saliva la scala di sicurezza. E della caduta nel vuoto: c’è chi avrebbe visto la vittima cadere di schiena come a lasciarsi andare. Una ricostruzione che fa propendere per il suicidio.