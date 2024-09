Pre e post scuola. Iscrizioni aperte fino ad aprile

Pre e post scuola, ecco i ‘tempi supplementari’ per le iscrizioni. Fino ad aprile, sarà possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine ai servizi di pre/post scuola e sorveglianza a mensa per le scuole dell’infanzia e primarie statali. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente compilando e inoltrando il form online in rete civica relativo al servizio scelto, a cui si accede dalla pagina web dedicata autenticandosi tramite credenziali Spid, o tessera CNS, oppure carta d’identità elettronica. Nel caso l’invio della domanda sia andato a buon fine, apparirà un messaggio di conferma e il sistema invierà copia della domanda presentata all’email inserita.

La presentazione di domanda fuori termine non dà automaticamente diritto all’ammissione al servizio ma all’inserimento delle domande, in ordine cronologico d’arrivo, in coda a quelle presentate nei termini. L’Ufficio contatterà gli interessati, seguendo l’ordine della lista d’attesa, esclusivamente qualora sia possibile l’inserimento nel servizio richiesto. Sul sito web del comune, l’amministrazione comunale ha aperto una pagina di informazioni per aiutare gli utenti a predisporre l’adesione.